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Денис Глушаков: «Надо вернуть систему „весна-осень“, а то опять осенью будем по болоту прыгать, бегать»
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Денис Глушаков: «Надо вернуть систему „весна-осень“, а то опять осенью будем по болоту прыгать, бегать» 

Спорт-Экспресс 40 минут назад
Капитан "Спартака" Денис Глушаков считает, что нужно изменить структуру проведения чемпионата России, чтобы матчи проводились летом. С 2012 года первенство страны проходит в формате «осень-весна».
— Надо ли что-то менять для улучшения футбола?
— Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск, — заявил Глушкаков в эфире программы «Футбольные люди» на YouTube. — А на этих полях 2-3 месяца никто не будет тренироваться. Конечно, про чемпионат мира я помню. А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать, прыгать.
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