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Глушаков заявил о необходимости проводить РФПЛ в формате «весна-осень»
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Глушаков заявил о необходимости проводить РФПЛ в формате «весна-осень» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков заявил о том, что необходимо изменить структуру проведения чемпионата России по футболу. Видео с интервью игрока опубликовано на YouTube.
"Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск.
На новых полях никто не будет тренироваться в течение двух-трех месяцев.
А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать и прыгать", — заявил Глушаков.
Ранее Глушаков прокомментировал новый логотип Российской футбольной премьер-лиги.
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