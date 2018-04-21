Глушаков заявил о необходимости проводить РФПЛ в формате «весна-осень»

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков заявил о том, что необходимо изменить структуру проведения чемпионата России по футболу. Видео с интервью игрока опубликовано на YouTube.

"Надо летом в футбол играть. Надо вернуть то, что было раньше. Только сейчас появляются поля, на которых можно играть, а мы уже скоро уйдем в отпуск.

На новых полях никто не будет тренироваться в течение двух-трех месяцев.

А осенью опять на болотах и по снегу придется бегать и прыгать", — заявил Глушаков.

Ранее Глушаков прокомментировал новый логотип Российской футбольной премьер-лиги.