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Разгромы от «Лиона» и «Боруссии» М, победа «Ак Барса» над ЦСКА в Кубке Гагарина и похищение кубка ЛЕ. Главные новости…
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Разгромы от «Лиона» и «Боруссии» М, победа «Ак Барса» над ЦСКА в Кубке Гагарина и похищение кубка ЛЕ. Главные новости… 

Советский спорт 28 минут назад
Мексиканская полиция сообщила, что нашла похищенный кубок Лиги Европы.
Артем Дзюба готов заплатить пять миллионов рублей за участие в матче с "Зенитом".
Футболисты «Лиона» рагромили «Дижон» в матче 34-го тура чемпионата Франции. «Реймс» обыграл «Аяччо» и досрочно вернулся в лигу 1.
Менхенгладбахская «Боруссия» забила три безответных мяча «Вольфсбургу» в чемпионате Германии.
"Брага" вышла на третье место в чемпионате Португалии, обыграв «Маритиму».
Марио Балотелли намекнул на свой уход из «Ниццы».
Кике Санчес Флорес уволен с поста главного тренера «Эспаньола».
Хоккеисты «Ак Барса» переиграли ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина.
В Кубке Стэнли «Питтсбург» проиграл «Филадельфии», а «Нэшвилл» упустил победу над «Колорадо».
"Виннипег" разгромил «Миннесоту» и вышел четвертьфинал Кубка Стэнли.
Райан О'Райли, Александр Барков и Вильям Карлссон номинированы на приз «Леди Бинг Трофи».
Дабл-дабл Леброна Джеймса не спас «Кливленд» от второго поражения «Индиане». А 56 очков Джона Уолла и Брэдли Била помогли «Вашингтону» обыграть «Торонто».
Даниил Квят за рулем болида "Феррари" проехал 118 кругов во Фьоране.
Летом в UFC дебютирует Саид Нурмагомедов.
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ЦСКА снова остался без Кубка Гагарина? Казань — в одном шаге от триумфа
Малыш на миллион. Игорь Денисов устроил скандал с допинг-офицером
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