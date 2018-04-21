Разгромы от «Лиона» и «Боруссии» М, победа «Ак Барса» над ЦСКА в Кубке Гагарина и похищение кубка ЛЕ. Главные новости… 

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Артем Дзюба готов заплатить пять миллионов рублей за участие в матче с "Зенитом".
Футболисты «Лиона» рагромили «Дижон» в матче 34-го тура чемпионата Франции. «Реймс» обыграл «Аяччо» и досрочно вернулся в лигу 1.
Менхенгладбахская «Боруссия» забила три безответных мяча «Вольфсбургу» в чемпионате Германии.
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Райан О'Райли, Александр Барков и Вильям Карлссон номинированы на приз «Леди Бинг Трофи».
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