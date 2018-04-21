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Брюно Женезьо: «Лион» доволен победой и пятью голами"
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Брюно Женезьо: «Лион» доволен победой и пятью голами" 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо остался доволен победой над «Дижоном» (5:2) в матче чемпионата Франции. При этом он подчеркнул, что команда должна прибавить в эффективности.
— Мы хотели выиграть и сделали это, — цитирует AFP Женезьо. — В Дижоне побеждать непросто. Мы довольны победой и пятью голами. Но нам есть над чем работать в атаке, потому что нужно быть более эффективными. Нельзя давать сопернику надежду и уверенность. В первом тайме нужно было забивать три мяча, поскольку моментов создали массу. Надо быстрее учиться на своих ошибках, если не хотим разочароваться к концу сезона. Важно сосредоточиться на борьбе за третье место с «Марселем». Мы не думаем о втором месте и «Монако».
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