Брюно Женезьо: «Лион» доволен победой и пятью голами"

Главный тренер «Лиона» Брюно Женезьо остался доволен победой над «Дижоном» (5:2) в матче чемпионата Франции. При этом он подчеркнул, что команда должна прибавить в эффективности.