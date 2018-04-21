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«Боруссия» интересуется форвардом «Аталанты»
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«Боруссия» интересуется форвардом «Аталанты» 

Советский спорт 27 минут назад
«Боруссия» (Дортмунд) проявляет интерес к форварду «Аталанты» Мусе Барроу, сообщает Goal.com.
В среду 19-летний гамбиец забил свой первый гол в серии A, выйдя на замену в матче 33-го тура с «Беневенто» (3:0). Барроу появился на поле сразу после перерыва и уже на 49-й минуте удвоил преимущество своей команды.
«Он обладает необходимыми качествами и забил отличный гол, — сказал об игроке главный тренер «Аталанты» Пьеро Гасперини. — Он радует нас и будет важен для команды до конца сезона».
Отметим, что в 37 матчах за резервный состав «Аталанты» Барроу забил 39 голов.
Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
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