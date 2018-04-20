Эпоха Венгера в «Арсенале» подошла к концу. Это прекрасно, но от этого грустно

Ну вот и все. Он принял решение и покинет «Арсенал» спустя 22 года года работы. Вне сомнений, Арсен Венгер уйдет по окончании сезона не просто так, а потому что самостоятельно, а может и при помощи клуба, нашел себе замену. Конечно не равнозначную. Естественно на вырост. Обязательно для качественного скачка вперед. И это замечательно, но от этого грустно.

Я даже не знаю, с чего начать благодарить Арсена. Решение покинуть тренерское кресло неплохо было бы принять раньше, но ведь победителей не судят. А Венгер безусловно победитель. Лондона. Англии. Да и вообще по жизни. И тут можно начинать перечислять фантастические победы, яркие матчи и миллион других причин, за что я ему благодарен. Но выделю пожалуй несколько, иначе говоря обо всех, может тупо не хватить символов.

Арсен Венгер и Тьерри Анри. Фото: Gettyimages.ru Венгер явил миру Тьерри Анри — одного из лучших страйкеров начала-середины нулевых. Нападающий — для всех болельщиков «Арсенала» само собой великий — отплатил сполна, взяв с «Арсеналом» не один трофей, став лучшим бомбардиром клуба и легендой при жизни. Тьерри, как и замечательные Патрик Вийера, Робер Пирес , конечно же Йенс Леманн , Коло Туре и много других футболистов раскрылись благодаря французскому тренеру.

Говорят же, что приставку «топ» тренеру вешать нужно не только за титулы, но и за прогресс игроков, которые при нем появились. Полусотня шикарных ребят обязаны всем именно Венгеру. Их спортивное самоопределение, как прошлое, настоящее и будущее, состоялось при нем. Арсен — не только тренер, но и прекрасный учитель. Второе возможно имеет даже куда большее значение.

Фото: Gettyimages.ru Для самоопределения клуба Венгер сделал, пожалуй, даже больше, чем для игроков. Благодаря ему «Арсенал» переехал на «Эмирейтс», довольно быстро закрыл кредит на строительство арены и прибавил в медийном весе. Позиционирование «канониров» в информационном пространстве разбухало с каждым годом все больше. И это благодаря новому стадиону, современной и отрытой позиции по отношению к болельщикам и окружающему миру. Арсен подтолкнул клуб вперед, тот набрал обороты и сейчас является одним из популярнейших спортивных брендов на Земле. И это без чемпионского звания последние 14 лет.

НЕПОБЕДИМЫЕ

Фото: Gettyimages.ru Я долго не мог осознать феномен «Арсенала»-2003/04. Наверное, подобные достижения начинаешь ценить как болельщик лишь спустя долгие годы. Когда значимость содеянного настолько великА или велИка, что и объяснить трудно. Тот «Арсенал» был машиной по переработке соперников, у того «Арсенала» был характер, потрясающая вера в собственные силы. У Венгера была вера еще и в свой талант. Деннис Бергкамп , Фредерик Юнберг, вышеуказанные Пирес, Анри, Вийера, Тони Адамс, Леманн… А ведь были еще Паскаль Сиган , Сол Кэмбэлл, Джо Коул , Нванкво Кану, Рэй Парлор, Жилберто Силва и куча других крутых ребят. Как они тогда играли. Можете высказать свое фи по поводу цитирования Библии, но мне кажется, что фраза из Евангелии от Луки «Они не ведают, что творят» — как раз про тот самый «Арсенал».

СТИЛЬ, СТАТУС, СТАБИЛЬНОСТЬ

Фото: Gettyimages.ru В силу возраста я не застал молотообразный жилистый и не знающий себе равных «Арсенал» Джорджа Грэма. Но я застал «Арсенал» Арсена Венгера. Француз пришел в команду в сложный момент смены поколений и адаптации под новые футбольные реалии. Венгер перестраивал «Арсенал», доводил до идеала, опирался на лучшую защитную линию в АПЛ, развивая невероятное по тем годам скоростное взаимодействие в финальной трети поля. Так, сквозь годы экспериментов и тяжелой работы, он привил команде стиль, который окончательно обрел форму, а затем закрепился и практически не менялся последние 10 лет.

Благодаря Венгеру «Арсенал» приобрел статус одного из грандов европейского футбола, прописавшись на лигочемпионской поляне как один из рекордсменов, завсегдатаев и безнадежно попадающих в финальную стадию каждый год. Конечно же данный сезон не в счет, но это, оглядываясь назад, не имеет никакого значения. Благодаря постоянной игре в Лиге чемпионов и работе Венгера с командой, клуб серьезно набрал в ценности акций, запустил несколько популяризационных программ, влюбил в себя чуть ли не половину Юго-Восточной Азии и укрепил авторитет. Благодаря этому, «Арсенал» — это знак качества, аншлаг на трибунах любого стадиона в день матча и мощнейший респект из любой точки мира.

Стабильность — это ведь тоже про «Арсенал», как бы сейчас кто не усмехался. Да-да, вы наблюдали команду в «большой четверке» и сейчас ностальгируете по тем зубодробительным временам. Да-да, ровно до этого сезона вы и представить не могли, как «Арсенал» мог не отобраться в Лигу чемпионов. Да-да, еще несколько лет назад «Арсенал» мог варьировать свое место по итогам сезона в топ-4, но никогда не позволял обогнать себя несчастному «Тоттенхэму». Почему? Да потому что это «Тоттенхэм», что с него взять.

Три большие буквы ССС появились во многом благодаря Венгеру. Для многих болельщиков «Арсенала» значение каждого из слов на эту замечательную букву приобрело сакральный смысл. И он, как мне кажется, весьма прост: London is Red. И никак иначе.

ВЕНГЕР И ЕСТЬ «АРСЕНАЛ»

Фото: Gettyimages.ru Фанаты уже давно раскололись на два лагеря: Wenger Out и Wenger In. Наверное, первая когорта (а в ней в самые печальные для команды дни оказывался каждый болельщик) олицетворяла новаторство и свежие идеи. Вторая (в ней тоже был каждый, просто в дни посветлее) — консерватизм и триумф прошлых лет. Но оба лагеря всегда прекрасно понимали, что за годы работы в «Арсенале» Арсен Венгер стал главной хромосомой в клубной ДНК. Ну не было ничего важнее в эти 22 года!

Арсен Венгер и есть «Арсенал». В любом его проявлении. В ажурности, скупости на трансферном рынке, коннектом с болельщиками, доброжелательностью, современностью и слепой верой в принципы, которые начали давать сбои. Венгер, как, наверное, и сэр Алекс Фергюсон с «МЮ», стал с «Арсеналом» единым целым. И эту связь не разорвать ничем. Ни «ПСЖ», ни сборной Франции, ни каким-то другим местом работы.

И можно вспомнить еще уйму всего, уйдя с ноутбуком и этой колонкой куда-то в апрельский закат. От моего любимого «Арсенала»-2007/08 и дубля-2001/02 до эксклюзивной сухой серии в ЛЧ-2005/06 и рекордного количества Кубков Англии (7). Но я вспомню об эмоциях, которые дарил мне «Арсенал» Венгера все эти годы. Это намного ценнее даже самой заветной мечты Арсена — победы в Лиге чемпионов.

Фото: Gettyimages.ru Я просто оставлю здесь статистику Арсена Венгера в «Арсенале» на данный момент. Осталось четыре матча в АПЛ и, надеюсь, три встречи в Лиге Европы.

22 года

1228 матчей

704 победы

3 титула чемпиона Англии

7 Кубков Англии

7 Суперкубков Англии

20 лет непрерывного участия в Лиге чемпионов

Теперь, чтобы вернуть худощавому седому французу в пуховике той должок за 22 года работы, ребята просто обязаны пройти «Атлетико» и грохнуть в финале ЛЕ «Зальцбург» или «Марсель».

P. S. Глубоко убежден: памятник Арсену Венгеру уже заказан и будет установлен этим летом на «Эмирейтс». Спасибо за все, мсье Венгер. Точнее даже так: Merci Arsene.