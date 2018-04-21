Ещё
Виталий Мутко — о бойкоте ЧМ-2018 FA: Каждый сходит с ума по-своему
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виталий Мутко — о бойкоте ЧМ-2018 FA: Каждый сходит с ума по-своему 

Российский стадион 45 минут назад
Фото: Российский стадион
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что британские футбольные чиновники сходят с ума, принимая решение поддержать бойкот чемпионата мира по футболу.
"Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира. Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам — это их проблемы. Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду", — сказал Мутко по телефону.
Ранее британская Daily Mail сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира 2018 года и не отправлять дополнительный персонал в Россию. Изначально планировалось, что все матчи сборной Англии на ЧМ-2018 посетят представители совета FA, однако в ассоциации решили проявить солидарность с властями страны, в связи с чем в Россию поедет только основной персонал сборной.
"С кем эту солидарность они проявляют, я не знаю. Футбол — народная игра, при чем здесь всё это? Видимо, в такой полосе сейчас живём, надо поменьше на всё это обращать внимание", — сказал Мутко.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Российский стадион: последние новости
Олег Знарок до истечения контракта будет консультантом сборной России по хоккею Ксения Семёнова: С Викой Комовой вернулась чисто российская гимнастика - красота линий и высокое качество исполнения Владимир Морозов и Олег Костин побили национальные рекорды в первый день ЧР по плаванию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Реал» поверил в Роналду
В сборной России по хоккею все плохо19
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение