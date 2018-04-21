Виталий Мутко — о бойкоте ЧМ-2018 FA: Каждый сходит с ума по-своему

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что британские футбольные чиновники сходят с ума, принимая решение поддержать бойкот чемпионата мира по футболу.

"Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира. Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам — это их проблемы. Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду", — сказал Мутко по телефону.

Ранее британская Daily Mail сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) решила поддержать бойкот чемпионата мира 2018 года и не отправлять дополнительный персонал в Россию. Изначально планировалось, что все матчи сборной Англии на ЧМ-2018 посетят представители совета FA, однако в ассоциации решили проявить солидарность с властями страны, в связи с чем в Россию поедет только основной персонал сборной.

"С кем эту солидарность они проявляют, я не знаю. Футбол — народная игра, при чем здесь всё это? Видимо, в такой полосе сейчас живём, надо поменьше на всё это обращать внимание", — сказал Мутко.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.