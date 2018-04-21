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«Рубин» проведет матч с «Ростовом» в юбилейной форме
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«Рубин» проведет матч с «Ростовом» в юбилейной форме 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
«Рубин» в Твиттере опубликовал фотографии специальной формы, в которой команда проведет матч 27-го тура чемпионата России против «Ростова». Экипировка казанцев посвящена 60-летию клуба — он был основан 20 апреля 1958 года.
Матч «Рубин» — «Ростов» состоится сегодня, 21 апреля, и начнется в 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Турнирная таблица чемпионата России // Календарь и результаты чемпионата России
Сегодня играем в юбилейном 🎈 Как вам форма, рубиновые? Палец вверх 👍, если нравится ❤💚 📢В 13:30 начнется развлекательная программа перед стадионом А в ⌚16:30 матч #РубинРостов Все на «Центральный» 👏👏👏 pic.twitter.com/7fvY5nKSmC
— «Рубин» Казань (@fcrk) 21 апреля 2018 г.
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