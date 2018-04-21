«Роналду должен был поступить так же, как и я»: 13-летний итальянский футболист намеренно пробил пенальти мимо

Необычный эпизод произошел в детском итальянском футболе. Во встрече «Априлья» — «Коннект» арбитр назначил пенальти в ворота второй команды. 13-летний игрок «Априльи» Николо Франческотти, на котором были нарушены правила, посчитав, что судья принял неверное решение, подошел к мячу и намеренно пробил мимо, заслужив аплодисменты зрителей и соперников.

— Фола на мне не было, — сказал Николо в интервью Latina Oggi. — Я видел, что у арбитра возникали сложности — это был его первый матч. Никто мне не советовал бить мимо, просто я понял, что это будет самым правильным решением.

Будучи фанатом «Ювентуса», молодой футболист, до сих пор переживающий вылет туринцев из Лиги чемпионов от "Реала" , добавил: «Роналду должен был поступить так же, как и я».