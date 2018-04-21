Попинали мячик и посмотрели фильм

Вчера во всех кинотеатрах страны стартовал показ фильма «Тренер», посвящённый одному из самых популярных видов спорта — футболу. Во Владимире местный футбольный клуб — «Торпедо», полным составом пришёл на премьеру. Тем более что эпизодическую роль в отечественном кино сыграл один из игроков клуба — Дмитрий Агапцев

Перед матчем футболисты владимирского «Торпедо» провели автограф-сессию и мастер-класс для детишек, которые очень рады были увидеть своих кумиров воочию. Детям предложили придумать кричалку про футбольный клуб. Подарком за самую лучшую из них стали мячики с автографами футболистов и билеты на фильм «Тренер».

Кроме детей с родителями пообщаться с игроками «Торпедо» пришли и самые преданные фанаты. Среди них красовался Валерий Пузанов — самый бедный депутат горсовета и Мария Жучкина, которая не пропустила ни одного домашнего матча владимирского «Торпедо». У преданной фанатки есть огромная коллекция фотографий футболистов нашего клуба. Такое неформальное общение с командой она тоже пропустить не смогла.

За полчаса до фильма — неофициальная пресс-конференция игроков «Торпедо». Конечно, каждый второй зритель спрашивал именно Агапцева, каково это быть актёром и собирается ли тот продолжить съёмки в кино. Тот ответил, что сниматься намного сложнее, чем играть в футбол. Также у футболистов поинтересовались, а есть ли шансы у сборной страны победить на домашнем чемпионате. «Если мы с вами будем активно болеть за наших футболистов и поддерживать их, то, конечно, есть», — прозвучал ответ. Девушки же спрашивали, а как можно стать подружками футболистов. Но все те, кто общался со зрителями, давно уже женаты, поэтому посоветовали с этим вопросом обратиться к своим супругам.

Сам же фильм футболистам «Торпедо» понравился, а в эпизодах, когда на экранах мелькал Дмитрий Агапцев, весь зал дружно аплодировал. Отметим, что картина вышла в преддверии чемпионата мира по футболу, который принимает наша страна, а Владимир стал культурной столицей Мирового первенства.