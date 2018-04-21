Ещё
Карантин по бешенству животных установили в деревне городского округа Чехов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Карантин по бешенству животных установили в деревне городского округа Чехов 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В деревне Оксино подмосковного городского округа Чехов установили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИАМО.
«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных пункта: деревня Оксино городского округа Чехов», — говорится в тексте распоряжения.
Карантин также установили от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на север вдоль границы городского округа Чехов до западной границы деревни Панино.
Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.
РИАМО: последние новости
Андрей Воробьев поздравил Вячеслава Фетисова с 60‑летием Проверку проведут в магазине Пушкина по факту ссоры продавца с покупательницей Медведев пожелал участникам РИФ‑2018 в Подмосковье открыть новые возможности для бизнеса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван преемник Венгера в «Арсенале»
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»3
В ФФККР заявили о «жестком» судействе фигуристок
В сборной России по хоккею все плохо18
Телегин: мы не мальчики для битья2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение