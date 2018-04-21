Карантин по бешенству животных установили в деревне городского округа Чехов

В деревне Оксино подмосковного городского округа Чехов установили карантин по бешенству животных, соответствующее постановление имеется в распоряжении РИАМО

«Установить с даты подписания настоящего постановления ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных пункта: деревня Оксино городского округа Чехов», — говорится в тексте распоряжения.

Карантин также установили от западной границы деревни Панино до западной границы деревни Бершово, далее на север вдоль границы городского округа Чехов до западной границы деревни Панино.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.