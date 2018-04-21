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Малкин: «Есть стимул завоевать третий Кубок Стэнли подряд»
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Малкин: «Есть стимул завоевать третий Кубок Стэнли подряд» 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Фото: SPORT24.ru
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ответил на вопрос о том, есть ли стимул бороться за третий Кубок Стэнли подряд в этом сезоне. «Пингвины» с Малкиным в составе становились победителями два последних сезона.
«Конечно, есть. Почему нет? Когда побеждаешь, у тебя новые ощущения и эмоции. Да и лето проходит намного веселее. А когда проигрываешь, то ходишь уставшим, огорченным, разочарованным. Хочется, чтобы были только положительные эмоции. А их придают только победы, поэтому будем стараться. Но не надо загадывать далеко. Сначала нужно обыграть «Филадельфию», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.
В пятом матче серии «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» (2:4). Шестая игра состоится 23 апреля в Филадельфии.
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