13-летний игрок намеренно не реализовал пенальти и посоветовал Роналду сделать так же

13-летний футболист детской итальянской команды «Априлья» Николо Франческотти специально не стал забивать с пенальти, сообщает Latina Oggi.

На футболисте были нарушены правила, но игрок решил, что арбитр встречи принял неверное решение, и пробил мимо ворот.

"Фола на мне не было. Видел, что у арбитра возникали сложности, — это был его первый матч.