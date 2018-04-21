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13-летний игрок намеренно не реализовал пенальти и посоветовал Роналду сделать так же
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13-летний игрок намеренно не реализовал пенальти и посоветовал Роналду сделать так же 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Reuters
13-летний футболист детской итальянской команды «Априлья» Николо Франческотти специально не стал забивать с пенальти, сообщает Latina Oggi.
На футболисте были нарушены правила, но игрок решил, что арбитр встречи принял неверное решение, и пробил мимо ворот.
"Фола на мне не было. Видел, что у арбитра возникали сложности, — это был его первый матч.
Роналду должен был поступить так же, как я", — заявил Франческотти, сделав отсылку к матчу четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским «Ювентусом», в котором судья дал право на одиннадцатиметровый удар испанскому клубу на последних минутах.
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