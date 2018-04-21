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Намеренно не реализовавший пенальти 13-летний итальянский футболист: Роналду должен был поступить так же
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Намеренно не реализовавший пенальти 13-летний итальянский футболист: Роналду должен был поступить так же 

RT на русском 28 минут назад
13-летний футболист детской итальянской команды «Априлья» Николо Франческотти намеренно не реализовал пенальти в матче «Коннектом».
Игрок, на котором были нарушены правила, решил, что арбитр встречи неверное решение, и пробил мимо ворот.
«Фола на мне не было. Видел, что у арбитра возникали сложности — это был его первый матч», — приводит слова Франческотти Latina Oggi.
Молодой футболист отметил, что ему никто не советовал бить мимо и он сам посчитал это решение правильным.
«Роналду должен был поступить так же, как я», — заявил Франческотти, вспоминая ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом», в котором судья дал право на одиннадцатиметровый удар испанскому клубу на последних минутах.
Ранее сообщалось, что британская полиция предоставила защиту судье матча ЛЧ «Реал» — «Ювентус» Оливеру.
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