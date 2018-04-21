Веа: «Без Бога и Венгера я не смог бы добиться успеха в Европе»

Прославленный в прошлом нападающий, а ныне Президент Либерии Джордж Веа , игравший под началом Арсена Венгера в «Монако», рассказал об отношениях с французским специалистом. — Он был для меня словно отец, а сам считал меня своим сыном. Когда расизм был на пике, он показал мне свою любовь. Венгер хотел, чтобы я тренировался каждый день. Однажды на тренировке у меня заболела голова. Арсен сказал, что, несмотря на это, я должен продолжать работать. Он видел мой талант и верил в меня. Без Бога и Венгера я не смог бы достичь успеха в Европе, — приводит слова Веа The Guardian Веа в 1995 году стал обладателем Золотого мяча. Накануне стало известно, что после завершения нынешнего сезона Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала», который он занимал в течение 22 лет.