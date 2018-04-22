«Арсенал» вспомнил легендарный покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Он стал первым за 63 года автором четырех голов на «Энфилде».

🔴 #onthisday in 2009… Arshavin scores 4️⃣ at Anfield.. #Arsenal #AFC ⚽️⚽️⚽️⚽️

Публикация от Arsenal Official (@arsenal)

21 Апр 2018 в 10:21 PDT