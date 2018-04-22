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«Арсенал» вспомнил легендарный покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
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«Арсенал» вспомнил легендарный покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Он стал первым за 63 года автором четырех голов на «Энфилде».
🔴 #onthisday in 2009… Arshavin scores 4️⃣ at Anfield.. #Arsenal #AFC ⚽️⚽️⚽️⚽️
Публикация от Arsenal Official (@arsenal)
21 Апр 2018 в 10:21 PDT
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