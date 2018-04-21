Девять лет назад Аршавин оформил исторический покер на «Энфилде»

Ровно девять лет назад, 21 апреля 2009 года, Андрей Аршавин , в то время выступавший за «Арсенал», стал главным героем матча 33-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». В той игре россиянин оформил покер, став первым с 1946 года игроком, сумевшим забить четыре мяча на «Энфилде». До него в последний раз такое достижение покорялось Деннису Уэсткотту из «Вулверхэмптона».

Напомним, Аршавин отличился на 36-й, 67-й, 70-й и 90-й минутах, нанеся при этом по воротам «красных» всего четыре удара. При этом «Арсенал» не сумел удержать победу — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек мерсисайдцев Йосси Бенаюн.