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Девять лет назад Аршавин оформил исторический покер на «Энфилде»
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Девять лет назад Аршавин оформил исторический покер на «Энфилде» 

Спорт-Экспресс 28 минут назад
Ровно девять лет назад, 21 апреля 2009 года, Андрей Аршавин, в то время выступавший за «Арсенал», стал главным героем матча 33-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля». В той игре россиянин оформил покер, став первым с 1946 года игроком, сумевшим забить четыре мяча на «Энфилде». До него в последний раз такое достижение покорялось Деннису Уэсткотту из «Вулверхэмптона».
Напомним, Аршавин отличился на 36-й, 67-й, 70-й и 90-й минутах, нанеся при этом по воротам «красных» всего четыре удара. При этом «Арсенал» не сумел удержать победу — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте счет сравнял хавбек мерсисайдцев Йосси Бенаюн.
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