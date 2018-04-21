Ветеран «Спартака» оценил работу Карпина в «Ростове»

"У меня не очень хорошее впечатление от Карпина. У него сложное положение: предстоящий тур его команда встречается с «Рубином».

Чем это «пахнет»? Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев — человек, который работал с «Ростовом», делал там команду, он встречается с соперником, который вплотную стоит к переходным играм. От этого матча многое зависит.

Если «Ростов» проиграет, он окажется в этой «оркестровой яме». В нижней части, конечно интрига, будет борьба в нижней части таблицы. Никто не хочет играть переходные матчи — это лотерея.

Я считаю, что Карпина ждет очень тяжелое окончание сезона. Если он сейчас не справится со своими эмоциями и амбициями, то на его тренерской карьере надо ставить крест. В этом случае будет мало команд, готовых взять его к себе. Потому что негативный шлейф тянется за Карпиным", — сказал Рейнгольд.

21 апреля «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.