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Ветеран «Спартака» оценил работу Карпина в «Ростове»
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Ветеран «Спартака» оценил работу Карпина в «Ростове» 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд оценил работу Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Слова эксперта приводит Rusfootball.info.
"У меня не очень хорошее впечатление от Карпина. У него сложное положение: предстоящий тур его команда встречается с «Рубином».
Чем это «пахнет»? Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев — человек, который работал с «Ростовом», делал там команду, он встречается с соперником, который вплотную стоит к переходным играм. От этого матча многое зависит.
Если «Ростов» проиграет, он окажется в этой «оркестровой яме». В нижней части, конечно интрига, будет борьба в нижней части таблицы. Никто не хочет играть переходные матчи — это лотерея.
Я считаю, что Карпина ждет очень тяжелое окончание сезона. Если он сейчас не справится со своими эмоциями и амбициями, то на его тренерской карьере надо ставить крест. В этом случае будет мало команд, готовых взять его к себе. Потому что негативный шлейф тянется за Карпиным", — сказал Рейнгольд.
21 апреля «Ростов» на выезде сыграет с «Рубином». Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.
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