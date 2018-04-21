Эксперт: «Локомотив» может споткнуться на «Уфе»

"Все просто — осталось четыре тура. Сейчас говорю о ближайшем преследователе «Локомотива» — «Спартаке». Все недоброжелатели спартаковцев ждут их осечки, что они не восстановятся после Кубка России и что потеряют железнодорожников из виду.

"Локомотиву" же в оставшихся матчах играть с «Уфой», "Зенитом" , «Краснодаром» =— это не очень простые игры. Если «Спартак» будет побеждать, а «Локомотив» вдруг сейчас еще споткнется на «Уфе» — это тоже будет катастрофа для красно-зеленых.

А почему нет? Ведь с «Ахматом» в Москве споткнулся. Тогда это будет самая настоящая интрига. По игре и самоотдаче «Локомотив» заслуживает чемпионства, но в футболе все может произойти: «Спартак» это показал в игре на Кубок России", — заявил Рейнгольд.

"Уфа" находится на седьмой строчке, имея в своем активе 35 очков. В 27-м туре команда из столицы Башкирии встретится с московским «Локомотивом».

Поединок пройдет на стадионе столичного клуба 22 апреля. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.