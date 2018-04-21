Богата Муромская земля на богатырей

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

В белорусском Могилеве завершился чемпионат мира по летнему полиатлону в закрытых помещениях.

В возрастной категории 12-13 лет сильнейшим на планете оказался муромлянин Александр Козин , который доказал свое мастерство участникам из Беларуси, Казахастана, Индии, Уганды, Кении, Эстонии и Нигерии.

Участники чемпионата соревновались в четырёх дисциплинах: в стрельбе из пневматической винтовки, плавании (от 50 до 100 м вольным стилем), спринте и кроссе.