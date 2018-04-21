Богата Муромская земля на богатырей 

Фото пресс-службы администрации Владимирской области
В белорусском Могилеве завершился чемпионат мира по летнему полиатлону в закрытых помещениях.
В возрастной категории 12-13 лет сильнейшим на планете оказался муромлянин Александр Козин, который доказал свое мастерство участникам из Беларуси, Казахастана, Индии, Уганды, Кении, Эстонии и Нигерии.
Участники чемпионата соревновались в четырёх дисциплинах: в стрельбе из пневматической винтовки, плавании (от 50 до 100 м вольным стилем), спринте и кроссе.