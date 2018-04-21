Пятилетняя девочка из Челябинска, которая присела 17 раз на одной ноге за минуту, выступила в шоу на Первом канале

Пятилетняя челябинка Вероника Кислицына показала класс в шоу «Лучше всех» на Первом канале. Маленькую гимнастку пригласили туда после того, как девочка присела 17 раз на одной ноге за минуту. С этим достижением Вероника и попала в Книгу рекордов России. На съемках передачи рекордсменка удивила ведущего Максима Галкина и зрителей тем, что повторила трюк с“пистлетиками”, стоя на тумбе, что значительно усложнило задачу. Впрочем, юная звезда блестяще справилась с номером. По словам папы Ники Василия, дочка не просто мечтала попасть в «Лучше всех», а шла к этой цели и не сомневалась в успехе.

— Она знала, что попадет на эту программу. У нее уверенность бьет через край. На тренировке упражнение «пистолетик» обычно делают всего один раз, а Вероника может присесть на одной ноге 15–17 раз. На съемках программы она делала это упражнение в кроссовках и на тумбе, что намного сложнее. Но чувствовала Вероника себя абсолютно спокойно, — рассказал «Первому областному» Василий Кислицын.

Напомним, что пятилетняя гимнастка занимается спортом с трех лет: сначала родители отвели Веронику а плавание, а потом ее увлекла гимнастика. Сейчас девочка готовится к нескольким серьезным соревнованиям.

А программу с участием челябинской рекордсменки покажут уже завтра, 22 апреля на Первом канале в 19:25.