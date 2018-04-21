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Бензема отказался от перехода в «Вест Хэм»
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Бензема отказался от перехода в «Вест Хэм» 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Руководство «Вест Хэма» было заинтересовано в подписании контракта с нападающим "Реала" Каримом Бензема, сообщает Don Balon. По информации источника, «молотобойцы» предлагали за 30-летнего француза 60 миллионов евро, но форвард отклонил предложение.
Несмотря на это, в «королевском клубе» рассчитывают на то, что им удастся продать Бензема. Мадридцы идут на такой шаг, чтобы получить средства для последующего усиления состава.
Напомним, Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. За это время он принял участие в 404 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 189 мячей. Вместе с мадридцами он завоевал 15 трофеев, включая два титула чемпиона Испании и три кубка Лиги чемпионов.
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