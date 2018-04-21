5-летняя челябинка удивила Максима Галкина трюком из Книги рекордов России

5-летняя Вероника Кислицына из Челябинска удивила Максима Галкина трюком, благодаря которому она попала в Книгу рекордов России. Об этом папа девочки сообщил в социальной сети.

Девочку, преуспевшую в спорте, пригласили в телевизионную программу «Лучше всех!», где дети показывают свои таланты. В итоге юная челябинка продемонстрировала своё умение приседать «пистолетиком». В марте девочка попала в Книгу рекордов России, присев 17 раз за минуту на одной ноге. По словам папы спортсменки Василия Кислицына, Вероника своим трудолюбием и сильным характером доказала, что можно попасть в «сказку», нужно только тренироваться.

«На съемках программы она делала это упражнение в кроссовках и на тумбе, что намного сложнее. Но чувствовала Вероника себя абсолютно спокойно. Сейчас она готовится к трём серьезным турнирам. У нас скоро сборы по художественной гимнастике», цитирует Василия Кислицына сайт «Первый областной».

Программа с участием челябинки выйдет в эфир на Первом канале вечером в воскресенье, 22 апреля.

Уже в это воскресенье, 22 апреля в 19:20 на 1️⃣ канале @1tv смотрите шоу детских талантов «Лучше Всех» @luchshe_vseh_official с ведущим Максимом Галкиным @maxgalkinru, где Вероника покажет новые спортивные рекорды