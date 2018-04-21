Глушаков: «Черчесов разберет Саудовскую Аравию по частям»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о национальной команде Саудовской Аравии, с которой россиянам предстоит сыграть в одной группе на ЧМ-2018.

"Не видел ни одного матча Саудовской Аравии. Еще очень много времени. Если я, даст бог, поеду на чемпионат мира, еще устану ее смотреть. Я знаю Станислава Саламовича Черчесова , который будет ее разбирать по частям. Мы ее будем смотреть еще очень много раз.

Скажется ли Рамадан на игроках Саудовской Аравии? Думаю, они не первый год постятся и играют в футбол, привыкли к этому. Но может быть, какой-то такой нюансик, что они будут играть на голодный желудок, нам поможет. Время покажет. Может, наоборот будут злыми. Голодными и злыми", — сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».