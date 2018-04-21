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Глушаков: «Черчесов разберет Саудовскую Аравию по частям»
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Глушаков: «Черчесов разберет Саудовскую Аравию по частям» 

SPORT24.ru 25 минут назад
Полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился мнением о национальной команде Саудовской Аравии, с которой россиянам предстоит сыграть в одной группе на ЧМ-2018.
"Не видел ни одного матча Саудовской Аравии. Еще очень много времени. Если я, даст бог, поеду на чемпионат мира, еще устану ее смотреть. Я знаю Станислава Саламовича Черчесова, который будет ее разбирать по частям. Мы ее будем смотреть еще очень много раз.
Скажется ли Рамадан на игроках Саудовской Аравии? Думаю, они не первый год постятся и играют в футбол, привыкли к этому. Но может быть, какой-то такой нюансик, что они будут играть на голодный желудок, нам поможет. Время покажет. Может, наоборот будут злыми. Голодными и злыми", — сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».
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