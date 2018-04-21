Зеедорф пообщался с недовольными фанатами «Депортиво» после матча с «Леганесом»

Главный тренер «Депортиво» Кларенс Зеедорф после гостевой ничьи с «Леганесом» (0:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании пообщался с недовольными болельщикам команды, обеспокоенными возможным вылетом клуба из высшего дивизиона.

Одним из самых интересных моментов беседы стал, когда 42-летний голландский специалист встал на строну своих подопечных. Один из фанатов недовольно произнёс: «Где наши футболисты? Они в „Инстаграме!“ Зеедорф возразил: „Нет. Я не приемлю оскорблений игроков. Они сражаются на поле насмерть“.

После ничейного результата с „Леганесом“ подопечные Кларенса Зеедорфа усугубили своё положение в борьбе за выживание. „Депортиво“ (28 очков) располагается на 18-й строчке в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й позиции на шесть баллов. При этом команда из Ла-Коруньи провела на матч больше прямых конкурентов в борьбе за выживание.

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