Костас Манолас: «Рома» не будет играть против Салаха персонально

— Мы не будем персонально опекать Салаха, потому что Месси и «Барселону» мы остановили командой работой.

Точно так же мы можем остановить и Салаха. Конечно, это будет непросто, но мы готовы.

Уверенность нам придает футбольная философия тренера. «Рома» никогда не должна отклоняться от своего мышления, какой бы ни был соперник.

Ди Франческо — очень европейский тренер, он постоянно просит нас доминировать на поле с помощью прессинга.

Да, в чемпионате мы действительно могли бы иметь на 6-7 очков больше, но, когда мы выходим на поле в Лиге чемпионов, это придает команде дополнительный импульс, — заявил Манолас.

Первый матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля.