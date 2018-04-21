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Костас Манолас: «Рома» не будет играть против Салаха персонально
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Костас Манолас: «Рома» не будет играть против Салаха персонально 

Советский спорт 1 час назад
— Мы не будем персонально опекать Салаха, потому что Месси и «Барселону» мы остановили командой работой.
Точно так же мы можем остановить и Салаха. Конечно, это будет непросто, но мы готовы.
Уверенность нам придает футбольная философия тренера. «Рома» никогда не должна отклоняться от своего мышления, какой бы ни был соперник.
Ди Франческо — очень европейский тренер, он постоянно просит нас доминировать на поле с помощью прессинга.
Да, в чемпионате мы действительно могли бы иметь на 6-7 очков больше, но, когда мы выходим на поле в Лиге чемпионов, это придает команде дополнительный импульс, — заявил Манолас.
Первый матч «Ливерпуль» — «Рома» состоится во вторник, 24 апреля.
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