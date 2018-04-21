Защитник «Арсенала»: «Надеюсь, мы сможем отобрать очки у „Зенита“

Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от грядущего поединка против "Зенита"

— Александр, насколько реально отобрать у «Зенита» очки и во втором матче в сезоне?

— Я думаю, реально. Надеюсь, мы это сделаем.

— В Краснодаре вы сыграли после длительного перерыва. Как сейчас оцениваете свое состояние?

— Я себя чувствую хорошо, каждый день готовлюсь, тренируюсь. Знаю, что рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, что тренер тоже заметит мою готовность.

Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля.