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Защитник «Арсенала»: «Надеюсь, мы сможем отобрать очки у „Зенита“
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Защитник «Арсенала»: «Надеюсь, мы сможем отобрать очки у „Зенита“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник тульского «Арсенала» Александр Денисов в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от грядущего поединка против "Зенита".
— Александр, насколько реально отобрать у «Зенита» очки и во втором матче в сезоне?
— Я думаю, реально. Надеюсь, мы это сделаем.
— В Краснодаре вы сыграли после длительного перерыва. Как сейчас оцениваете свое состояние?
— Я себя чувствую хорошо, каждый день готовлюсь, тренируюсь. Знаю, что рано или поздно у меня будет шанс. Надеюсь, что тренер тоже заметит мою готовность.
Матч «Арсенал» — «Зенит» состоится в воскресенье, 22 апреля.
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