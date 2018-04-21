Девочка, танцующая на карнизе пятого этажа, привлекла внимание челябинцев

Маленькая девочка, танцующая на карнизе пятого этажа, привлекла внимание прохожих в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Жители Металлургического района города выложили в социальную сеть «ВКонтакте» видеозапись, на которой маленькая девочка танцует на узком карнизе для окна в квартире на пятом этаже. Голый ребёнок несколько раз выскакивает на карниз и бесстрашно прыгает по нему. Слышно, как до прохожих доносятся радостные крики малышки.

Автор видео написал, что инцидент произошёл в доме по улице Трудовая, 3. По словам очевидцев, уйти с карниза ребёнка всё-таки вынудили глазеющие на происходящее люди во дворе.

Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к произошедшему. Кто-то заявил, что именно такие видеозаписи, выложенные в открытый доступ, побуждают детей на подобное хулиганство. Однако большинство жителей Челябинска осудило прохожих, сделавших видео.

«Лучше бы сходили в эту квартиру и показали родителям. Не трудно вычислить, какая именно квартира. Страшно смотреть на это…» — отметила Ксения Меньших.

«Кто-то даже про камеру вспомнил, он нормальный? Слов нет!» — возмутился пользователь Игорь Челяба.

«Жители этого дома, сообщите родителям!» — призвала Наталья Максимова.