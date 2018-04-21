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Девочка, танцующая на карнизе пятого этажа, привлекла внимание челябинцев
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Девочка, танцующая на карнизе пятого этажа, привлекла внимание челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Маленькая девочка, танцующая на карнизе пятого этажа, привлекла внимание прохожих в Челябинске, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
Жители Металлургического района города выложили в социальную сеть «ВКонтакте» видеозапись, на которой маленькая девочка танцует на узком карнизе для окна в квартире на пятом этаже. Голый ребёнок несколько раз выскакивает на карниз и бесстрашно прыгает по нему. Слышно, как до прохожих доносятся радостные крики малышки.
Автор видео написал, что инцидент произошёл в доме по улице Трудовая, 3. По словам очевидцев, уйти с карниза ребёнка всё-таки вынудили глазеющие на происходящее люди во дворе.
Пользователи интернета неоднозначно отнеслись к произошедшему. Кто-то заявил, что именно такие видеозаписи, выложенные в открытый доступ, побуждают детей на подобное хулиганство. Однако большинство жителей Челябинска осудило прохожих, сделавших видео.
«Лучше бы сходили в эту квартиру и показали родителям. Не трудно вычислить, какая именно квартира. Страшно смотреть на это…» — отметила Ксения Меньших.
«Кто-то даже про камеру вспомнил, он нормальный? Слов нет!» — возмутился пользователь Игорь Челяба.
«Жители этого дома, сообщите родителям!» — призвала Наталья Максимова.
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