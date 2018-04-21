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Сивуч-попрошайка устроил для рыбаков концерт: видео
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Сивуч-попрошайка устроил для рыбаков концерт: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На кадрах видно, как животное стоит возле рыболовного судна и издает рычащие звуки.
Морские львы на Камчатке стали настоящими королями местных портов и знают, как в любое время дня и ночи добыть рыбу.
Так на видео попал очаровательный сивуч, который устроил для рыбаков концерт. На кадрах видно, как животное стоит возле рыболовного судна и издает рычащие звуки. Рыбаки, впечатленные выступлением морского льва, угощают животное рыбой.
Ранее сообщалось, что рыбаки на Камчатке дрессируют морских львов прямо в открытом море. Один из матросов выложил кадры дрессировки в соцсети.
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