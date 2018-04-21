«Торино» отказался отпускать Белотти в «Милан» за 50 миллионов евро и Кутроне

«Торино» отклонил предложение «Милана» по переходу форварда Андреа Белотти , сообщает Football Italia.

«Россонери» готовы были заплатить за 24-летнего нападающего 50 миллионов евро и отдать «Торино» форварда Патрика Кутроне

Отметим, что в нынешнем сезоне Белотти забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 30 матчах. Тогда как на счету 20-летнего воспитанника «Милана» 15 голов в 41 матче, в том числе шесть — в Лиге Европы.

Отметим, что ранее Белотти признавался в том, что с детства болеет за «Милан».

Сумма отступных в контракте форварда сборной Италии с «Торино» составляет 100 миллионов евро.