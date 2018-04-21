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«Торино» отказался отпускать Белотти в «Милан» за 50 миллионов евро и Кутроне
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«Торино» отказался отпускать Белотти в «Милан» за 50 миллионов евро и Кутроне 

Советский спорт 1 час назад
«Торино» отклонил предложение «Милана» по переходу форварда Андреа Белотти, сообщает Football Italia.
«Россонери» готовы были заплатить за 24-летнего нападающего 50 миллионов евро и отдать «Торино» форварда Патрика Кутроне.
Отметим, что в нынешнем сезоне Белотти забил 12 голов и сделал пять голевых передач в 30 матчах. Тогда как на счету 20-летнего воспитанника «Милана» 15 голов в 41 матче, в том числе шесть — в Лиге Европы.
Отметим, что ранее Белотти признавался в том, что с детства болеет за «Милан».
Сумма отступных в контракте форварда сборной Италии с «Торино» составляет 100 миллионов евро.
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