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Велогонщик Закарин надеется показать высокие результаты на «Тур де Франс» — 2018
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Велогонщик Закарин надеется показать высокие результаты на «Тур де Франс» — 2018 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 21 апреля. Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин заявил, что намерен показать высокие результаты на самой престижной многодневке — «Тур де Франс». Слова спортсмена приводит портал velonews.com.
Веломногодневка пройдет с 7 июля по 29 июля.
"Сейчас я осознаю, что могу показывать очень хорошие результаты на Гранд-турах, — сказал Закарин. — В этом году собираюсь быть на пике формы только на «Тур де Франс» и «Вуэльте». В данный момент не чувствую давления. Если команда не будет давить на гонщиков слишком сильно и мы сможем готовиться спокойнее, то я смогу выступить как можно лучше".
В сезоне-2017 россиянин выступил на «Джиро д'Италия», где занял пятое место, а также впервые в карьере вошел в тройку лучших на Гранд-турах, став третьим на «Вуэльте Испании».
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