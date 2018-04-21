Велогонщик Закарин надеется показать высокие результаты на «Тур де Франс» — 2018

ТАСС , 21 апреля. Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин заявил, что намерен показать высокие результаты на самой престижной многодневке — «Тур де Франс». Слова спортсмена приводит портал velonews.com.

Веломногодневка пройдет с 7 июля по 29 июля.

"Сейчас я осознаю, что могу показывать очень хорошие результаты на Гранд-турах, — сказал Закарин. — В этом году собираюсь быть на пике формы только на «Тур де Франс» и «Вуэльте». В данный момент не чувствую давления. Если команда не будет давить на гонщиков слишком сильно и мы сможем готовиться спокойнее, то я смогу выступить как можно лучше".

В сезоне-2017 россиянин выступил на «Джиро д'Италия», где занял пятое место, а также впервые в карьере вошел в тройку лучших на Гранд-турах, став третьим на «Вуэльте Испании».