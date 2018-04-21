Эксперт: Венгера ждут в чемпионате Франции

"Возможно, он держался в «Арсенале» больше, чем было нужно, вопрос даже не в том, что он выдохся, но изменения иногда нужны.

Людям необходимы новые вызовы, и тренеры, мне кажется, не исключение, разве что Алекса Фергюсона вспомнить. В том же французском чемпионате Венгера наверняка ждут с радостью", — вспомнил Смертин.

Ранее стали известны фамилии восьми кандидатов на пост тренера «Арсенала».