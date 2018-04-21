Эксперт: Венгера ждут в чемпионате Франции 

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин, на протяжении нескольких лет выступавший в чемпионате Англии, прокомментировал уход Арсена Венгера из «Арсенала» после 22 лет работы. Слова эксперта приводит ТАСС.
"Возможно, он держался в «Арсенале» больше, чем было нужно, вопрос даже не в том, что он выдохся, но изменения иногда нужны.
Даже среди игроков немногие играют за одну команду на протяжении всей карьеры, на ум приходят Паоло Мальдини в «Милане», Джон Терри и Фрэнк Лэмпард в «Челси».
Людям необходимы новые вызовы, и тренеры, мне кажется, не исключение, разве что Алекса Фергюсона вспомнить. В том же французском чемпионате Венгера наверняка ждут с радостью", — вспомнил Смертин.
Ранее стали известны фамилии восьми кандидатов на пост тренера «Арсенала».