Малкину чуть не сломали колено, а его «Питтсбург» проиграл «летчикам» (видео)

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» — теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ПИТТСБУРГ» ПРОИГРАЛ

Казалось, что у себя дома «Питтсбург» поставит точку в серии с «Филадельфией». Но как бы не так.

JAKE GUENTZEL GOES FIVE HOLE AND THE PENGUINS LEAD!#3elieve 2 — 1 #EarnTomorrow (@Penguins Lead Series 3-1) pic.twitter.com/Eseoa5Zho0

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

В конце первого периода забил лидер «Филли» Клод Жиру . На это «Пенс» ответили двумя шайбами в конце второго периода. Евгений Малкин не набрал очки, но «Питтсбург» держал игру в руках.

VALTTERI FILPPULA WITH THE SHORTY TO TIE IT UP!#3elieve 2 — 2 #EarnTomorrow (@Penguins Lead Series 3-1) pic.twitter.com/Bg9WUTp2Js

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Ход матча переломил финский гол, который Валттери Филппула с передачи Йори Лехтеря забил в меньшинстве.

SEAN COUTURIER LATE! THE FLYERS LEAD! THE INJURED COUTURIER WRISTS ONE HOME!#EarnTomorrow 3 — 2 #3elieve (@Penguins Lead Series 3-1) pic.twitter.com/GIFqxyKJYd

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

А за 75 секунд до конца третьего периода ворота «Питтсбурга» дальним броском поразил Шон Кутюрье . Можно бы сказать, что голкипер Мэтт Мюррей сыграл неудачно. Но это не так — во время полета шайба изменила направление, да еще Мюррей был закрыт двумя игроками.

Голкипер Михал Нойвирт сделал 30 сэйвов, а «Филадельфия» вернула серию к себе домой. Очень интересно увидеть тут 3-3. Хотя по большому счету «Питтсбург» в серии выглядит сильнее.

Ну и момент, который нас испугал. В конце первого периода Малкин столкнулся с Лехтеря — и показалось, получил тяжелую травму колена. Финн толкнул его плечом, свалил Джино на лед, а потом упал ему на ногу. Он ушел в раздевалку, не доиграл встречу. Но во втором периоде продолжил матч. Хорошо, если все обошлось.

2. «ВИННИПЕГ» ВО ВТОРОМ РАУНДЕ

BRYAN LITTLE REDIRECTS ONE HOME, JETS UP 2-0!#WPGWhiteout 2 — 0 #MNWild (@NHLJets Lead Series 3-1) pic.twitter.com/GBgBciVrpe

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Если считать, что этот «Виннипег» — правопреемник «Атланты», то команда впервые в истории вышла во второй раунд Кубка Стэнли. На домашней арене BellMTSPlaceбыла разгромлена «Миннесота» со счетом 5:0.

BRANDON TANEV STEALS ONE AND PADS THE JETS' LEAD! 3-0!#WPGWhiteout 3 — 0 #MNWild (@NHLJets Lead Series 3-1) pic.twitter.com/9B5wL1YCBN

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Голкипер хозяев Коннор Хеллебак сделал 30 сэйвов и второй матч подряд провел на ноль. Да, «дикари» потеряли Зака Паризе (на его счету три шайбы в этой серии) и не могли ничего забить в последние семь периодов.

В общем-то, интрига в этой встрече умерла уже на 12-й минуте, когда «Виннипег» повел 4:0. Расходитесь, тут все понятно.

JOEL ARMIA JOINS THE FUN WITH THE TIP! THE JETS ARE OFF TO AN INSANE START, 4-0!#WPGWhiteout 4 — 0 #MNWild (@NHLJets Lead Series 3-1) pic.twitter.com/RdnrzGVBGR

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Кстати, «Джетс» выиграли 12 домашних матчей подряд, а «Миннесота» получила тут 3:12. Как говорил Евгений Малкин, играть в Виннипеге дико тяжело, сравниться с этим может только Нэшвилл. Есть шанс, что эти команды встретятся уже во втором раунде. Вот пусть и выносят друг друга, чтобы остался кто-то один.

MARK SCHEIFELE SCORES ON THE POWER PLAY!#WPGWhiteout 5 — 0 #MNWild (@NHLJets Lead Series 3-1) pic.twitter.com/BsLRZmSmVc

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

В любом случае, думаю, фаворитом серии будут именно «Джетс». Я видел один прогноз, и математики из Северной Америки убедительно объяснили, что по их раскладкам Кубок Стэнли должен взять «Виннипег». Я бы согласился — и вижу сейчас эту команду в финале от Западной конференции.

3. «КОЛОРАДО» ЖИВ В матче «Нэшвилл» — «Колорадо» громадную роль сыграл вратарь Эндрю Хэммонд . Вы помните, что первый голкипер «Эвеланш» Семен Варламов сломался в конце регулярного чемпионата. Второй голкипер Джонатан Бернье получил травму нижней части тела в четвертой игре. Заранее было объявлено, что на матч в Нэшвилле выйдет Эндрю Хэммонд. И вот он встал в ворота, и сделал 44 сэйва.

NICK BONINO OPENS THE SCORING UP FOR THE PREDATORS!#StandWithUs 1 — 0 #GoAvsGo (@PredsNHL Lead Series 3-1) pic.twitter.com/GRLC5LLKvv

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Много вопросов вызвал гол «Нэшвилла», забитый в середине третьего периода при счете 0:0. Судьи долго изучали, правда ли что форвард «Предаторз» Ник Бонино сыграл ногой как в футболе? Шайба залетела в сетку от его правого конька.

NATHAN MACKINNON FEEDS A GORGEOUS PASS TO GABRIEL LANDESKOG WHO SCORES TO TIE IT WITH 4 MINUTES LEFT!#StandWithUs 1 — 1 #GoAvsGo (@PredsNHL Lead Series 3-1) pic.twitter.com/ZxYxwEWjXM

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Судьи в итоге засчитали гол. И мне поступило сразу несколько вопросов от болельщиков: «Что за дела? Как же так?» Я думаю вот что. Правила в НХЛ очень лояльные. Там можно и из площади ворот забивать, и в чуть сдвинутую рамку, и вообще за океаном руководствуются духом игры, а не формализмом. Данный гол выглядел так, что Бонино умело двинул ногой и поставил конек так, чтобы от него случился рикошет прямо в ворота. Он двинул ногой, но не для того, чтобы ударить по шайбе, а чтобы поставить ее правильно, когда был в движении, и на него летела шайба. Это тонкий момент, и арбитры НХЛ в нем разобрались.

SVEN ANDRIGHETTO! UNBELIEVABLE! AVALANCHE LEAD WITH 1:28 TO GO!#StandWithUs 1 — 2 #GoAvsGo (@PredsNHL Lead Series 3-1) pic.twitter.com/KZg7CgTVhk

— NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 21 апреля 2018 г.

Тем не менее, «Колорадо» спас матч. Сначала защитник «Нэшвилла» Райан Эллис завалился на своего вратаря, и ворота поразил Габриэль Ландеског . А потом гости выскочили «2 в 1», и комбинацию завершил Свен Андригетто

Что ж, в понедельник в два ночи по Москве нас ждет шестой матч серии — в Денвере. И если «Колорадо» победит, это будет очень круто.

ТАБЛО ДНЯ Питтсбург — Филадельфия — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2) Раст, Гюнтцель — Жиру, Филппула, Кутюрье, Рид П: Малкин (0+0; -2, 2, 5, 20.22) Ф: Проворов (0+0; +1, 0, 0, 30.07) Счет в серии: 3-2 Нэшвилл — Колорадо — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Бонино — Ландеског, Андригетто Н: Емелин (0+0; 0, 0, 0, 9.35) К: Задоров (0+0; +1, 2, 0, 22.59) Счет в серии: 3-2 Виннипег — Миннесота — 5:0 (4:0, 0:0, 1:0) Труба, Литтл, Танев, Армиа, Шайфли Счет в серии: 4-1 В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время. Вратари: броски — сэйвы; % отраженных бросков, время.