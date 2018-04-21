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Глушаков: «Черная полоса закончилась. Все будет хорошо, я обещаю»
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Глушаков: «Черная полоса закончилась. Все будет хорошо, я обещаю» 

SPORT24.ru 1 час назад
Капитан ”Спартака” Денис Глушаков выразил уверенность, что сможет вернуться на тот уровень, на котором он играл в прошлом сезоне, когда в составе красно-белых стал чемпионом России.
”Все будет хорошо, я обещаю. Еще увидите меня такого, как в прошлом сезоне. Я вам обещаю. Черная полоса закончилась”, — сказал Глушаков в программе «Foot’больные люди».
На этой неделе Глушаков взял на себя вину за поражение «Спартака» от «Тосно» в полуфинале Кубка России. Полузащитник не реализовал 11-метровый удар в серии послематчевых пенальти.
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