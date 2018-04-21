«Реал» готов увеличить зарплату Роналду до 30 млн евро

Согласно данным AS, гендиректор «галактикос» Хосе Анхель Санчес уже сообщил 33-летнему футболисту о желании боссов «королевского» клуба. Сам португалец положительно относится к инициативе мадридского гранда.

Ожидается, что новое соглашение будет подписано до старта ЧМ-2018. По условиям нового контракта оклад Роналду составит порядка 30 миллионов евро. При этом срок действия договора не изменится — до лета 2021 года.