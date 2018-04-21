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В Сиане прошел международный марафон
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В Сиане прошел международный марафон 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.
Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.
Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.
Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.
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