В Сиане прошел международный марафон

Сиань, 21 апреля / Синьхуа / — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.

Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.

Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.

Сиань, 21 апреля /Синьхуа/ — В субботу в г. Сиань, административном центре пров. Шэньси /Северо-Западный Китай/ прошел международный марафон, в котором участвовали 5 тыс. отечественных и зарубежных спортсменов.