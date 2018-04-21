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Аргентинский ФК «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону
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Аргентинский ФК «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону 

RT на русском 11 минут назад
Фото: Soccer News
Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Гильермо Баррос Скелотто рассказал об интересе к вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.
«Президент Даниэль Ангелики сказал мне, что они звонили Буффону и спрашивали, будет ли ему интересен переход в «Боку», но мы договорились, что обсудим всё после 17 мая», — приводит слова Скелотто Football Italia.
Специалист отметил, что у Буффона появится возможность побороться за победу в южноамериканской версии Лиги чемпионов — Кубке Либертадорес.
Ранее президент УЕФА Чеферин высказал мнение о реакции Буффона на удаление в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».
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