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Буффон может сменить «Ювентус» на «Бока Хуниорс»
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Буффон может сменить «Ювентус» на «Бока Хуниорс» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Знаменитый итальянский вратарь «Ювенутса» Джанлуиджи Буффон по окончании сезона может перебраться в Южную Америку, где его ждет аргентинская «Бока Хуниорс». Об этом сообщил главный тренер клуба Баррос Скелотто.
"Президент «Боки» подтвердил мне, что звонил Буффону о его мнении поработать с нами в Аргентине, — цитирует специалиста Чемпионат.Com со ссылкой на Radio Continental. — Была достигнута договоренность о повторном обсуждении после 17 мая. Если Джиджи завершит карьеру без победы в Лиге чемпионов, то мы можем дать ему возможность побороться за Кубок Либертадорес".
Однако сам Буффон ранее не исключал того, что по окончании близок к завершению карьеры. Срок его контракта истекает в июне 2018 года.
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