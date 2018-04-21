Совет Федерации предложит правительству выделить средства на реконструкцию аэропортов ДФО

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Совет Федерации будет рекомендовать правительству РФ выделить дополнительные средства на реконструкцию 40 аэропортов Дальневосточного Федерального округа (ДФО). К такому решению пришли участники первого выездного заседания Совета Федерации, посвященное повышению уровня транспортной доступности в ДФО, прошедшего в субботу в столице Чукотского автономного округа — Анадыре, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Участники совещания решили рекомендовать правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о выделении дополнительных средств на реконструкцию сорока дальневосточных аэропортов, в том числе: Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Омолон, Певек, Лаврентия, Бухта Провидения, Марково. Кроме того, необходимо разработать отдельную государственную программу для поддержки организации внутрирегиональных перевозок пассажиров в субъектах Дальневосточного федерального округа, внести на рассмотрение вопрос об установлении временной нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на гражданские воздушные суда, разработать механизм обновления парка воздушных судов для Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

Как подчеркнул председатель комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко , выездное совещание является установочным, и все эти вопросы будут выноситься на рассмотрение комитетов Совета Федерации, а принятые решения будут обобщены и представлены для работы профильным министерствам и ведомствам Российской Федерации.

Организовать рабочий визит в Чукотский автономный округ поручила председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко по итогам Дней Чукотки. Они впервые проходили в Совете Федерации с 23 по 25 октября.

В рамках Дней Чукотки состоялись встречи в профильных комитетах по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, экономической, социальной и аграрно-продовольственной политике развитии производственной инфраструктуры в энергетике. Участники обсудили сферу транспорта и коммуникаций в Чукотском автономном округе, обеспечение доступности услуг авиаперевозок и связи. Ряд предложений представителей Чукотки был поддержан сенаторами. Завершится визит делегации в регион 23 апреля.