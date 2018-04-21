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Тренер ФК «Наполи» запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус»
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Тренер ФК «Наполи» запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус» 

RT на русском 1 час назад
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус».
Об этом сообщает Corriere del Mezzogiorno.
Отмечается, что употребление в речи названия туринской команды является непозволительным как в раздевалке неаполитанцев, так и на тренировочной площадке.
По мнению Сарри, его коллектив выступает лучше, когда сосредоточен только на себе.
«Наполи» отстаёт от «Ювентуса» на четыре очка в чемпионате Италии. 22 апреля команды сыграют между собой на «Альянц-Арене». Встреча начнётся в 21:45 мск.
Ранее сообщалось, что итальянские СМИ назвали имя возможного сменщика Манчини в «Зените».
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