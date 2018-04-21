Тренер ФК «Наполи» запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Маурицио Сарри запрещает футболистам команды произносить слово «Ювентус».

Об этом сообщает Corriere del Mezzogiorno.

Отмечается, что употребление в речи названия туринской команды является непозволительным как в раздевалке неаполитанцев, так и на тренировочной площадке.

По мнению Сарри, его коллектив выступает лучше, когда сосредоточен только на себе.

«Наполи» отстаёт от «Ювентуса» на четыре очка в чемпионате Италии. 22 апреля команды сыграют между собой на «Альянц-Арене». Встреча начнётся в 21:45 мск.