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Ушёл в отставку тренер команды из Приморья, в которого на матче в Воронеже бросили петуха
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Ушёл в отставку тренер команды из Приморья, в которого на матче в Воронеже бросили петуха 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Конфликт болельщиков с наставником клуба достиг наивысшей точки. Главного тренера «Луча-Энергия» Александра Григоряна отправили после скандала во время матча в Воронеже. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс». Противостояние болельщиков «Луча» и наставника клуба достигло апогея во время игры с воронежским «Факелом». Один из фанатов бросил в Григоряна живого петуха и обозвал его. До этого тренеру поступали угрозы и оскорбления, были и другие провокации. Сам Александр Григорян называл болельщиков «червями» за плохую, как он считал, поддержку команды. Инцидент произошёл 15 апреля на воронежском стадионе. Фанат в конце первого тайма прорвался в сектор, приближенный к тренерской скамейке «Луча-Энергии», и бросил птицу. После этого мужчину арестовали и доставили в отдел полиции. К слову, к тому моменту «Луч» вёл в счете 1:0, но в итоге матч закончился победой воронежского клуба — 3:1. Суд оштрафовал болельщика, бросившего петуха в тренера на футбольном матче в Воронеже, на 5 тыс. рублей. За плохую дисциплину наказали и команду «Факел», ей придётся выплатить 85 тыс. рублей: за необеспечение безопасности на стадионе — 25 тыс. рублей, ещё 10 тыс. — за скандирование зрителями оскорбительных выражений и 50 тыс. — за скандирование зрителями нацистских реплик.
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