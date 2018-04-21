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Орловский хлеб стал одним из лучших в России
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Орловский хлеб стал одним из лучших в России 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Большой Кубок Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России — 2018» получила продукция АО «Орловский хлебокомбинат», сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Международная промышленная академия провела конкурс в рамках деловой программы 24-й Международной специализированной выставки для хлебопекарного и кондитерского рынка «Modern Bakery Moscow».
По итогам двух этапов профессионального состязания хлебопёков был отмечен орловский хлеб ржано-пшеничный заварной фруктовый, хлеб пшеничный «Деревенский» и хлеб пшенично-ржаной заварной «Старорусский».
В Пресс-службе отметили, что организаторами конкурсами выступили Минсельхоз, Российский Союз пекарей, Международная промышленная академия, НИИ хлебопекарной промышленности.
Сообщение Орловский хлеб стал одним из лучших в России появились сначала на РИА 57.
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