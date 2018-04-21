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Пятигорчанин Кирилл Терёшин извинился перед «чеченским халком»
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Пятигорчанин Кирилл Терёшин извинился перед «чеченским халком» 

АиФ Ставрополье 46 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Видео, на котором «синтоловый качок» Кирилл Терёшин просит прощения у чеченского борца набирает просмотры в Интернете.
На днях Асхаб Тамаев приехал в Пятигорск, чтобы разобраться в сложившейся ситуации с видео, которые обладатель «рук-базук» активно записывал для спортсмена.
Напомним, что Кирилл Терёшин неоднократно вызывал чеченского борца на бой, оскорбляя его. В ответ «халк» предложил любителю синтола свои услуги по ампутации рук, а потом и вовсе пообещал приехать в Пятигорск и оторвать их.
«Первое твоё видео я принял за шутку и записал ответ. Второе проигнорировал. Но ты продолжаешь пиариться и набирать на этом подписчиков. Мне это надоело. Если ты запишешь ещё одно видео, я приеду в Пятигорск и оторву тебе «базуки»!» — стреляя из пистолета, пообещал чеченский спортсмен.
На видео борец при встрече с Кириллом сначала делает ему подсечку и синтоловый качок падает на землю. Затем оба блогера появляются в кадре, где провокатор из Пятигорска извиняется перед Асхабом и обещает, что больше не будет снимать ролики с обращениями к спортсмену.
Публикация от Тамаев Асхаб ↗️40k (@team_tamaev) 20 Апр 2018 в 9:03 PDT
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