Пятигорчанин Кирилл Терёшин извинился перед «чеченским халком»

Видео, на котором «синтоловый качок» Кирилл Терёшин просит прощения у чеченского борца набирает просмотры в Интернете.

На днях Асхаб Тамаев приехал в Пятигорск, чтобы разобраться в сложившейся ситуации с видео, которые обладатель «рук-базук» активно записывал для спортсмена.

Напомним, что Кирилл Терёшин неоднократно вызывал чеченского борца на бой, оскорбляя его. В ответ «халк» предложил любителю синтола свои услуги по ампутации рук, а потом и вовсе пообещал приехать в Пятигорск и оторвать их.

«Первое твоё видео я принял за шутку и записал ответ. Второе проигнорировал. Но ты продолжаешь пиариться и набирать на этом подписчиков. Мне это надоело. Если ты запишешь ещё одно видео, я приеду в Пятигорск и оторву тебе «базуки»!» — стреляя из пистолета, пообещал чеченский спортсмен.

На видео борец при встрече с Кириллом сначала делает ему подсечку и синтоловый качок падает на землю. Затем оба блогера появляются в кадре, где провокатор из Пятигорска извиняется перед Асхабом и обещает, что больше не будет снимать ролики с обращениями к спортсмену.

Публикация от Тамаев Асхаб ↗️40k (@team_tamaev) 20 Апр 2018 в 9:03 PDT