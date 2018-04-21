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Эдин Джеко: «В матчах с „Ливерпулем“ мы должны быть настроены позитивно»
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Эдин Джеко: «В матчах с „Ливерпулем“ мы должны быть настроены позитивно» 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Форвард «Ромы» Эдин Джеко в преддверии полуфинала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» отметил, что матчи с англичанами будут непростыми. По словам боснийца, успеха можно добиться, если сохранять хорошее настроение.
— В последнее время я думал о том, что Клопп работал в дортмундской «Боруссии». Он провел финал Лиги чемпионов с «Баварией» и финал Лиги Европы с «Ливерпулем». Везде потерпел поражение, — цитирует The Telegraph Джеко. — Надеюсь, в третий финальный матч он не пройдет. По крайней мере, в этом году. Я желаю ему успехов, но только в следующем сезоне.
Я знаю Клоппа по работе в Германии. Знаю его стиль, он предпочитает атакующий футбол. «Рома» тоже склонна работать в атаке. Мы должны быть позитивно настроены, иначе будет очень тяжело.
Напомним, матчи «Ромы» и «Ливерпуля» пройдут 24 апреля и 2 мая.
Во второй паре полуфиналистов встретятся "Реал" и «Бавария». Игры состоятся 25 апреля и 1 мая.
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