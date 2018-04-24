«Ливерпуль» — «Рома»: текстовая трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 24 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Рома».

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Напомним, что на предыдущей стадии «Ливерпуль» прошёл «Манчестер Сити» с общим счётом 5:1 по сумме двух встреч. «Рома» же сыграла по сумме двух матчей 4:4, но за счёт гостевого гола прошла дальше.