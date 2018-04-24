Сегодня, 24 апреля, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Ромой». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» — «Рома».
Встречу 24.04.2018 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брихом.
Напомним, что на предыдущей стадии «Ливерпуль» прошёл «Манчестер Сити» с общим счётом 5:1 по сумме двух встреч. «Рома» же сыграла по сумме двух матчей 4:4, но за счёт гостевого гола прошла дальше.
«Ливерпулю» не смогут помочь в этом матче Эмре Джан, Жоэль Матим и Натаниэль Кляйн. У «Ромы» не сможет сыграть Алессандро Флоренци.