Чемпионат России-2018 по плаванию на открытой воде пройдет под Анапой

Чемпионат России по плаванию на открытой воде пройдет в 2018 году под Анапой, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников

Чемпионат России запланирован для проведения с 18 по 24 июня.

"Соревнования пройдут под Анапой, в молодежном лагере «Смена». Было несколько альтернативных вариантов, но остановились на этом, уже проводили там первенство и чемпионат. Открытая вода должна привлекать больше зрителей, и они там будут, лагерь рассчитан на 5000 человек", — сказал Сальников РИА Новости

"Мы в этом году параллельно проводим совместное мероприятие: первые десять команд с соревнований «Веселый дельфин» будут приглашены в тренировочный лагерь, в «Смену», бесплатно. Надеюсь, это станет традицией", — добавил он.