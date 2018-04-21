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Чемпионат России-2018 по плаванию на открытой воде пройдет под Анапой
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Чемпионат России-2018 по плаванию на открытой воде пройдет под Анапой 

Р-Спорт 28 минут назад
Чемпионат России по плаванию на открытой воде пройдет в 2018 году под Анапой, заявил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.
Чемпионат России запланирован для проведения с 18 по 24 июня.
"Соревнования пройдут под Анапой, в молодежном лагере «Смена». Было несколько альтернативных вариантов, но остановились на этом, уже проводили там первенство и чемпионат. Открытая вода должна привлекать больше зрителей, и они там будут, лагерь рассчитан на 5000 человек", — сказал Сальников РИА Новости.
"Мы в этом году параллельно проводим совместное мероприятие: первые десять команд с соревнований «Веселый дельфин» будут приглашены в тренировочный лагерь, в «Смену», бесплатно. Надеюсь, это станет традицией", — добавил он.
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