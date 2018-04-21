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Шипулин: перед началом сезона оказалось, что заболел мононуклеозом
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Шипулин: перед началом сезона оказалось, что заболел мононуклеозом 

Чемпионат.com 17 минут назад
Фото: News.ru
Российский биатлонист Антон Шипулин сообщил, что перед началом сезона у него был обнаружен мононуклеоз.
«Определённы й регресс был, и это, конечно, мой худший сезон за последние четыре года. Мы строили подготовку так, чтобы выйти на пик формы в олимпийский сезон.
Мы пробежали летний чемпионат России, через день-два я начал чувствовать какие-то недомогания. Не мог понять — то ли у меня горло болит, то ли нос заложен, то ли температура то есть, то нет. Было плавающее, непонятно состояние. У меня был период до «вкатывания» где-то две недели.
Приехал домой, два дня лежал пластом. Отлежался, восстановился, как мне казалось, приехал на «вкатку». Потренировался всего день или два и снова слёг. Неделю лечился и понимал, что ситуация не улучшается.
В итоге приняли решение, что надо принимать антибиотики. Жёсткие, сильные. Вся эта «вкатка» была большим разочарованием. Потому что понимаю, что нужно делать работу, но мой организм этого не позволяет. Тогда предложил тренеру сдать углублённые анализы, которые покажут, какие вирусы присутствуют в организме.
Через два дня мне приходят анализы, открываю почту, и я с такими вот глазами бегу к тренеру. Анализ: красным выделено — вирусы превышают норму не в 5-10 раз, а в 20, 100, 150 раз. Было 11-12 часов ночи, но начали звонить докторам, спрашивать, что же это такое. Оказалось, что это мононуклеоз. Какое-то время назад я им переболел.
Было два выхода. Проходим двухмесячный реабилитационный период, когда лечимся и сбавляем нагрузки. Но решили не обращать на это внимания и идти дальше. Мы не говорим, как это делают иностранные спортсмены, о том, что мы болеем мононуклеозом. Потому что я не вижу в этом смысла — говорить о своих проблемах.
В итоге за весь период — со «вкатки» до завершения сезона — я переболел четыре или пять раз. И мы об этом тоже нигде не упоминали, только вскользь. Не укладывалось в голове: сегодня показываем ход в «десятке», на следующий день 40-е места. Такого раньше не было. Или находимся в форме, или в не очень хорошей форме", — рассказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».
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