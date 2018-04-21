Более семи тысяч гостей посетило Парк футбола в Самаре в первый день работы

САМАРА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Личков /. Парк футбола чемпионата мира 2018 года в Самаре, который открылся в субботу на Куйбышевской площади города, в первый день работы посетило 7300 гостей, сообщили ТАСС организаторы. Неделю назад Парк футбола открылся в Саранске, там в первые два дня работы праздник собрал более 17 тысяч участников и зрителей.

Почетными гостями мероприятия стали бывший защитник сборной Колумбии и итальянского «Интера» Иван Кордоба , бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников , а также власти Самарской области. Аттракционы создавали атмосферу настоящего праздника, а волк Забивака, не стесняясь объятий с радостью делал со всеми селфи.

"Открытие Парка футбола в Самаре оставили массу позитивных впечатлений, — сказал Кордоба. — Я увидел, с какой любовью и радостью люди ждут приближающегося чемпионата мира, у меня нет никаких сомнений, что пройдет все очень хорошо. Я даже сам проникся любовью к сборной России и надеюсь, что этот энтузиазм будет в людях, которые окажут поддержку своей национальной команде".

Сенников отметил в беседе с ТАСС, что церемония открытия Парка футбола прошла великолепно. «Очень приятная погода, пришло много людей, в целом была приятная атмосфера. На мой взгляд, такие парки очень нужны, потому что сюда можно прийти с семьей и друзьями, поиграть на разных аттракционах. Даже если ты не попал на стадион, то если приехать в парк, посмотреть футбол на большом экране, найти единомышленников, то, на мой взгляд, можно получить незабываемые моменты», — сказал бывший футболист «Локомотива».

Секрет робота-вратаря раскрыт

Традиционно гости принимают участие в конкурсах, организованных в Парке футбола. Кордоба и Сенников решили не нарушать традиции и сыграли в «Теннисбол». Игра представляла собой настольный теннис, только с футбольным мячом, касаться которого можно было всеми частями тела кроме ног, а главной задачей являлось перекинуть мяч на сторону соперника.

Сенников, комментируя аттракцион отметил, что состязание с Кордобой помогло им вспомнить молодые годы профессиональной карьеры. «Очень понравился аттракцион „Теннисбол“, в который мы сыграли с Иваном Кордобой и, можно сказать, вспомнили молодость, а также „Пас на скорость“, где нужно отдавать пас в точки, где загораются лампочки. Да, мы с Кордобой уже завершили карьеры, но, побывав в этом парке, получили незабываемое удовольствие», — сказал собеседник ТАСС.

Кроме того, большой популярностью пользовался и аттракцион «Забей гол вратарю», а юный болельщик самарских «Крыльев Советов» Марк Поляков уже сумел раскрыть главный секрет хитрого робота-голкипера. «Сегодня открылся очень красивый парк, мне настолько все нравится, что даже разбегаются глаза от счастья. Больше всего понравился аттракцион „Забей гол вратарю“, но признаюсь честно, что я готовился. Я читал, что вратарь [Петер] Шмейхель советовал бить в девятку, поэтому, когда я сегодня забил, то окончательно убедился, что секрет робота-вратаря раскрыт», — сказал юный болельщик.

Также в Парке футбола была представлена площадка для фристайла, где уличные футболисты показывали свое мастерство. Гости парка смогли получить сувенирную аккредитационную карту со своей фотографией, выиграть призы, а самые любознательные, ответив на вопросы ведущего о футболе, смогли получить ценные призы с символикой ЧМ-2018.

О Парке футбола

Парк футбола продолжит работать 22 апреля с 12:00 до 20:00 на Куйбышевской площади Самары, которая находится в центре города. Посетители парка смогут поучаствовать в спортивных мастер-классах, играх на открытом воздухе, взять автографы у мировых звезд футбола, сфотографироваться с талисманом чемпионата — волком Забивакой.

С 24 марта по выходным дням на открытых площадках городов чемпионата мира 2018 года открываются фестивали, посетители которых смогут поучаствовать в конкурсах с призами, посоревноваться в знании истории футбола и чемпионатов мира, развлечься на аттракционах, пообщаться с легендами мирового футбола. Ближайшие фестивали пройдут в Екатеринбурге (29-30 апреля), Казани (5-6 мая), Нижнем Новгороде (12-13 мая), Санкт-Петербурге (19-20 мая) и Калининграде (2-3 июня). В Москве парк откроется на Красной площади и будет работать с 17 июня по 15 июля.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.