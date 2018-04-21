В Самаре на площади Куйбышева открылся передвижной парк футбола

В субботу, 21 апреля, в областной столице состоялся спортивный праздник. На площади Куйбышева открылся передвижной парк футбола. На церемонии открытия присутствовал титулованный экс-защитник миланского «Интера» Иван Кордоба и бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников

Юные спортсмены опробовали аттракционы

После торжественной части футболисты сыграли в текбол — смесь настольного тенниса и футбола. Команда знаменитого колумбийца с небольшим перевесом одолела коллектив Сенникова. Дружеский поединок завершился со счетом 12:10. Матч комментировал известный телеведущий Нобель Арустамян.

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— Здесь действительно очень теплая атмосфера. Мои детишки просто в восторге от спортивных аттракционов, — рассказала жительница Самары.

Самарцы соревновались в силе удара на «робокипере». Каждый желающий мог попробовать себя в футбольном фристайле. Самара стала пятым городом, в который приехал парк футбола. Спортивный объект будет работать 21 и 22 апреля с 12:00 до 20:00. Вход на территорию комплекса свободный.