Шипулин: буду себя ненавидеть, если буду делать так, как Тихонов

«Об этом человеке много говорили, но наверное, по нему в СМИ так не проходились. Долго терпел, долго смотрел. То, что он говорит… У человека такое большое самомнение… Его эпоха давно прошла. Безусловно, он великий спортсмен, но мне он сильно не импонирует, потому что может только громко кричать, а на самом деле ничего не делает.

Хотя и говорит, что он великий специалист, всех научу, но это пустые слова. Пусть сидят на заслуженном диване и смотрят телевизор. Если дают какие-то дельные советы, то я только за. Буду обнимать, целовать и уважать.

Все советы Тихонова: «вот я в своё время», «вот у меня», «да я говорил пять лет». Это ни к чему. Пусть Александр Иванович меня простит, но я не мог этого не сказать, и он давно напрашивался.

Слова, что Крючков не ответил ему на тренерском собрании, — ложь. Мы можем сделать очную ставку. Пригласить Крючкова и ещё пять человек, которые будут задавать ему вопросы. Вы увидите, как он отвечает. Те люди, даже не знают половины слов, которые он говорит. Научно-обоснованных слов.

Многие говорят, что Крючков взял уже готовенького спортсмена, ничего не сделал, не знает. Берём сухую статистику — я не показывал такой результат раньше. Начал показывать результат с ним.

Эти люди говорят только «мы, мы, мы…» Они говорят о себе в прошедшем времени. Но сейчас настоящее время. 30, 20 лет назад, да даже 10 лет назад, биатлон был не тот. И через 10 лет я не смогу бить себя в грудь и говорить: «Я занимался биатлоном».

Эти люди никак не могут успокоиться. Думаю, причина в том, что они беспокоятся о том, что о них забывают.

Я буду себя ненавидеть, если буду делать так, как Тихонов. Не могу говорить, какой я буду маразматик через 20-30 лет, но прошу меня сразу поколотить тем людям, которые сейчас смотрят, если я буду делать такие высказывания. С уважением отношусь к результатам, но критика должна быть обоснованной", — сказал Шипулин в эфире ТК «Матч ТВ».